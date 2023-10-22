Удар росіян по "Новій пошті" в смт Коротич Харківського району – це не перше влучання саме у цей термінал. Заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов в ефірі телемарафону розповів, що перше влучання окупантів у термінал було торік, пише 24 Канал.

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Ракета летіла менше ніж пів хвилини

Він розповів, що окупанти завдали удару по великому логістичному терміналу, який розташований неподалік кільцевої дороги у бік Київщини.

За його словами, ця територія не була окупованою. Селище Коротич розташоване ближче до Харкова й на захід до Києва.

Відстань від селища до лінії фронту на схід складає близько 130 – 140 кілометрів. Водночас до Бєлгородської області Росії всього 33 – 35 кілометри.

Тому, як сказав Іванов, швидкість польоту ракети була менше ніж пів хвилини.

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