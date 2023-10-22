Удар росіян по "Новій пошті" в смт Коротич Харківського району – це не перше влучання саме у цей термінал. Заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов в ефірі телемарафону розповів, що перше влучання окупантів у термінал було торік, пише 24 Канал.
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Ракета летіла менше ніж пів хвилини
Він розповів, що окупанти завдали удару по великому логістичному терміналу, який розташований неподалік кільцевої дороги у бік Київщини.
За його словами, ця територія не була окупованою. Селище Коротич розташоване ближче до Харкова й на захід до Києва.
Відстань від селища до лінії фронту на схід складає близько 130 – 140 кілометрів. Водночас до Бєлгородської області Росії всього 33 – 35 кілометри.
Тому, як сказав Іванов, швидкість польоту ракети була менше ніж пів хвилини.
Росія завдала ракетного удару по терміналу "Нової пошти": подробиці
- Російські військові завдали ракетного удару близько 22:15 з допомогою ЗРК С-300. Окупанти атакували з Бєлгородської області.
- Унаслідок атаки ворога будівля термінала зруйнована, а також виникла пожежа. Рятувальники о 00:14 ліквідували пожежу на площі близько 300 "квадратів".
- Унаслідок обстрілу пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа. Ракетний терор Росії забрав життя шести чоловіків – усі вони були працівниками "Нової пошти". Експерти поки не ідентифікували тіло однієї жертви.
- Також поранення отримали 16 цивільних, які мають мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи та рвані рани. Стан восьми з них лікарі оцінюють як важкий, ще восьмеро – середньої тяжкості.
- Ракетний терор засудив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що росіяни мають відповісти за скоєне.
- На терористичну атаку Росії відреагувала пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона зауважила, що "зневагу Кремля до життя має побачити весь світ".