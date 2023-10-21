Між повідомленням про повітряну тривогу у Харківській області і інформацією про вибухи були лічені хвилини. Окупанти били по місту, за попередньою інформацією, балістикою.

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Що відомо про атаку по Харкову

О 22:12 Повітряні сили ЗСУ зазначили, що на Харківщині загроза застосування балістичного озброєння. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник ("Генерал Марсель") о 22:13 написав, що ворожі ракети у повітрі. Він закликав мешканців не покидати укриттів.

Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети,

– зазначив Ігор Терехов о 22:13.

Глава ОВА Олег Синєгубов за хвилину додав, що російські загарбники завдають ударів. Він також закликав мешканців не покидати укриттів.

Сергій Мельник о 22:23 зазначив, що ворог завдав ударів по Харківщині з Бєлгорода з ЗРК С-300.