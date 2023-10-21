Между сообщением о воздушной тревоге в Харьковской области и информацией о взрывах считались минуты. Оккупанты били по городу, по предварительной информации, баллистикой.
Читайте также Ночью в Херсоне снаряд попал в многоквартирный дом: загорелся пожар
Что известно об атаке по Харькову
В 22:12 Воздушные силы ВСУ отметили, что в Харьковской области угроза применения баллистического вооружения. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник ("Генерал Марсель") в 22:13 написал, что вражеские ракеты в воздухе. Он призвал жителей не покидать укрытий.
Харьков слышит взрывы. Город атакуют вражеские ракеты,
– отметил Игорь Терехов в 22:13.
Глава ОВА Олег Синегубов через минуту добавил, что российские захватчики наносят удары. Он также призвал жителей не покидать укрытия.
Сергей Мельник в 22:23 отметил, что враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода по ЗРК С-300.
Обратим внимание, что ночью российские военные атаковали Кривой Рог. К сожалению, не обошлось без прилетов.
Враг попал в промышленный объект в Кривом Роге
Детальнее о ситуации рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БПЛА,
– отметил он.
По словам главы ОВА, зафиксированы разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Кроме того, загорелся пожар, который оперативно потушили.
Он добавил, что обошлось без погибших и пострадавших в результате российской атаки.
Сергей Лысак также уточнил информацию о вечерней атаке на местный дачный кооператив 20 октября. В результате повреждения получили три дома.
Обратим внимание на утреннюю сводку Генштаба ВСУ. В нем отметили, что на протяжении ночи россияне атаковали управляемыми авиационными ракетами Х-59, крылатыми ракетами "Искандер-К" (запускаемый с наземных установок аналог "Калибров"), а также ударными БПЛА типа "Шахед".