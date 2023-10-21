Между сообщением о воздушной тревоге в Харьковской области и информацией о взрывах считались минуты. Оккупанты били по городу, по предварительной информации, баллистикой.

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Что известно об атаке по Харькову

В 22:12 Воздушные силы ВСУ отметили, что в Харьковской области угроза применения баллистического вооружения. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник ("Генерал Марсель") в 22:13 написал, что вражеские ракеты в воздухе. Он призвал жителей не покидать укрытий.

Харьков слышит взрывы. Город атакуют вражеские ракеты,

– отметил Игорь Терехов в 22:13.

Глава ОВА Олег Синегубов через минуту добавил, что российские захватчики наносят удары. Он также призвал жителей не покидать укрытия.

Сергей Мельник в 22:23 отметил, что враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода по ЗРК С-300.​

Обратим внимание, что ночью российские военные атаковали Кривой Рог. К сожалению, не обошлось без прилетов.​

Враг попал в промышленный объект в Кривом Роге

Детальнее о ситуации рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БПЛА,

– отметил он.

По словам главы ОВА, зафиксированы разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Кроме того, загорелся пожар, который оперативно потушили.

Он добавил, что обошлось без погибших и пострадавших в результате российской атаки.

Сергей Лысак также уточнил информацию о вечерней атаке на местный дачный кооператив 20 октября. В результате повреждения получили три дома.

Обратим внимание на утреннюю сводку Генштаба ВСУ. В нем отметили, что на протяжении ночи россияне атаковали управляемыми авиационными ракетами Х-59, крылатыми ракетами "Искандер-К" (запускаемый с наземных установок аналог "Калибров"), а также ударными БПЛА типа "Шахед".