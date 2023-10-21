Россия снова нанесла ракетно-авиационный удар по Украине. Враг использовал разные виды вооружения.
Смотрите также Победа Украины, ядерные удары или холодная война: в ЕС назвали 4 возможных сценария будущего
Украину атаковали ракетами и дронами
В ходе ночной атаки россияне применили управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты "Искандер-К" и ударные БпЛА типа "Shahed-136/131".
Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. Кроме того, уточняется также количество воздушных целей, а также статистика сбитых ракет и дронов-камикадзе.
Россия атакует Украину
- В ночь на 20 октября российские войска нанесли ракетные удары по Константиновке в Донецкой области и по поселку Купянск-Узловой на Харьковщине. Оккупанты обстреляли из артиллерии Херсон и Берислав, а утром по Бериславу враг нанес авиаудара, в результате которого погиб человек. Также ночью оккупанты нанесли шесть авиаударов по селам Бериславского района.
- В течение 19 октября российские оккупанты нанесли несколько ударов по Николаевщине. В результате обстрелов есть жертвы и разрушения. Ночью 19 октября около часа ночи Николаев потерпел ракетный удар , в результате которого вспыхнуло складское здание одного из предприятий. Взрывной волной повреждено по меньшей мере восемь многоэтажек. К счастью, обошлось без пострадавших. Накануне, 18 октября, около 20:30 россияне нанесли ракетный удар по населенному пункту Степовской общины Николаевской области. Враг попал в местное кафе. Под завалами погибли два человека, еще один – получил ранения.
- Также 19 октября враг ударил по Волчанску, в результате чего начался пожар. В ГСЧС рассказали, что захватчики попали в частный двор . Они избивали из артиллерии. Огонь охватил площадь 350 квадратных метров – горел гараж, 2 хозяйственных здания и автомобиль. По предварительным данным, ранения получили два человека. Подразделения ГСЧС оперативно потушили пламя.