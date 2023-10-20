Также ночью оккупанты нанесли шесть авиаударов по селам Бериславского района. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Эта ночь показалась беспокойной в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Утром в результате обстрела один человек погиб,

– сообщил Клименко.

Авиаудар по Бериславу

Глава МВД также сообщил, что российские военные нанесли авиаудар по городу Берислав. По предварительным данным, один человек погиб.

В настоящее время подразделения ГСЧС и Национальной полиции обследуют территорию.

Ракетные удары

Ночью враг выпустил 4 ракеты по городу Константиновка в Донецкой области. По данным МВД, повреждены 6 многоквартирных домов и здание школы. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Также оккупанты атаковали ракетами Харьковская область – под ударом поселок Купянск-Узловой. Повреждены 4 частных дома и 5 торговых киосков.

Харьковщина под обстрелами

Оккупанты совершили 6 авиаударов по селам Бериславского района. Под ударом был и Берислав – враг обстрелял город из РСЗО и артиллерии. Как следствие, поврежден частный дом, спасатели ликвидировали пожар.

В Херсоне в полночь враг начал обстрел из артиллерии. В результате атаки поврежден частный дом. Прошло без пострадавших.

Данные от ОВА

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин также уточнил, что российская армия около 04:00 ударила из авиации по двум населенным пунктам Херсонщины:

по Змиевке враг выпустил 4 авиабомба,

еще две управляемые авиабомбы (КАБ) попали по Новобериславу.

По данным ОВА, за прошедшие сутки в Херсонской области 7 человек получили ранения в результате обстрелов россиян.