Також вночі окупанти завдали шість авіаударів по селах Бериславського району. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Ця ніч видалася неспокійною на Донеччині, Херсонщині та Харківщині. Вранці внаслідок обстрілу одна людина загинула,

– повідомив Клименко.

Авіаудар по Бериславу

Голова МВС також повідомив, що російські військові завдали авіаудару по місту Берислав. За попередніми даними, одна людина загинула.

Наразі підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують територію.

Ракетні удари

Вночі ворог випустив 4 ракети по місту Костянтинівка на Донеччині. За даними МВС, пошкоджені 6 багатоквартирних будинків та будівля школи. Постраждалих унаслідок обстрілів – немає.

Також окупанти атакували ракетами Харківську область – під ударом селище Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджені 4 приватні будинки та 5 торговельних кіосків.

Харківщина під обстрілами

Окупанти здійснили 6 авіаударів по селах Бериславського району. Під ударом був і Берислав – ворог обстріляв місто з РСЗВ та артилерії. Як наслідок, пошкоджено приватний будинок, рятувальники ліквідували пожежу.

У Херсоні опівночі ворог почав обстріл з артилерії. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Минулося без постраждалих.

Дані від ОВА

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін також уточнив, що російська армія близько 04:00 вдарила з авіації по двох населених пунктах Херсонщини:

по Зміївці ворог випустив 4 авіабомби,

ще дві керовані авіабомби (КАБ) поцілили по Новобериславу.

За даними ОВА, упродовж минулої доби на Херсонщині 7 людей дістали поранення унаслідок обстрілів росіян.