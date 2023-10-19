Мовиться про двох місцевих жительок. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів про наслідки прильотів.

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Росія атакувала Берислав

Прокудін зазначив, що армія Росії обстріляла Херсонщину з авіації.

Поранень зазнали двоє людей. По Бериславу ворог випустив 10 авіабомб. Травми дістали дві жінки,

– зауважив голова ОВА.

У 68-річної місцевої жительки діагностували:

мінно-вибухову травму,

вогнепальний відкритий перелом,

черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

"Медики продовжують проводити діагностику. З пораненнями кінцівок і мінно-вибуховою травмою до лікарні доставлено жінку 55 років. Також у місті пошкоджено службові автівки. Ще дві КАБ поцілили по селу Веселе. Наслідки цього удару з'ясовуються", – підсумував Прокудін.

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Напередодні окупанти запускали по Україні ракети та "Шахеди"

Росіяни вночі вкотре атакували Україну. Масована атака тривала з 20:00 18 жовтня до 5:00 наступного дня. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог запустив по Україні:

9 "Шахедів",

8 ракет, серед яких – 5 "Іскандер-М", 1 зенітна керована ракета С-300, 1 керована авіаційна ракета Х-59.

Українським захисникам вдалося збити одну ворожу ракету та 3 дрони. Під ворожою атакою перебували об'єкти у кількох областях.

Зокрема, на Херсонщині один зі снарядів влучив по приватному будинку. Поранень зазнали двоє чоловіків. У Миколаєві ж місцева влада повідомила про пожежу в складській будівлі на території одного з підприємств та пошкодження багатоповерхівок.

Своєю чергою, на Донеччині пошкоджень зазнала будівля навчального закладу, а в Сумах через влучання російського дрона виникла пожежа у двоповерховій будівлі на площі 100 квадратних метрів.