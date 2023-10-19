Речь идет о двух местных жительницах. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал о последствиях прилетов.

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Россия атаковала Берислав

Прокудин отметил, что армия России обстреляла Херсонщину из авиации.

Ранения получили два человека. По Бериславу враг выпустил 10 авиабомб. Травмы получили две женщины,

– заметил председатель ОВА.

У 68-летней местной жительницы диагностировали:

минно-взрывную травму,

огнестрельный открытый перелом,

черепно-мозговая травма и другие повреждения.

"Медики продолжают проводить диагностику. С ранениями конечностей и минно-взрывной травмой в больницу доставлена женщина 55 лет. Также в городе повреждены служебные машины. Еще два КАБ попали по селу Веселое. Последствия этого удара выясняются", - подытожил Прокудин.

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Накануне оккупанты запускали по Украине ракеты и "Шахеды"

Россияне ночью раз атаковали Украину. Массированная атака продолжалась с 20:00 18 октября до 5:00 на следующий день. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг запустил по Украине:

9 "Шахедов",

8 ракет, среди которых – 5 "Искандер-М", 1 зенитная управляемая ракета С-300, 1 управляемая авиационная ракета Х-59.

Украинским защитникам удалось сбить одну вражескую ракету и 3 дрона. Под вражеской атакой находились объекты в нескольких областях.

В частности, на Херсонщине один из снарядов попал по частному дому. Ранения получили двое мужчин. В Николаеве же местные власти сообщили о пожаре в складском здании на территории одного из предприятий и повреждении многоэтажек.

В свою очередь, в Донецкой области повреждения получило здание учебного заведения, а в Сумах из-за попадания российского дрона возник пожар в двухэтажном здании на площади 100 квадратных метров.