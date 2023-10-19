Водночас активно працювала й українська ППО. Таким чином вдалося знищити ворожі об'єкти.
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Що запускала Росія по Україні вночі
У Повітряних силах зазначили, що атака України відбувалася з 20 години 18 жовтня по 5 ранку 19 жовтня. Тоді росіяни обстріляли Україну балістичними ракетами Іскандер-М, ударними БпЛА типу "Шахед" і керованими авіаційними та зенітними ракетами.
Усього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу,
– мовиться у дописі Повітряних сил.