Россия направила ракету на Кривой Рог. Впрочем, украинские силы ПВО отработали отлично.

Важно Россия ночью запустила 6 дронов-камикадзе: сколько беспилотников уничтожила ПВО

Над Кривым Рогом сбили ракету

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ранним утром 19 октября была уничтожена ракета, направленная оккупантами на город.

Спасибо ПВО!

– написал он.

Данную информацию подтвердили и в Днепропетровской ОВА. Там отметили, что под утро военные из ВзК "Восток" сбили над Криворожским районом ракету.

"Спасибо защитникам, что круглосуточно "держат" небо", – подчеркнул глава ОВА Сергей Лысак.

Массированная атака по Днепропетровщине: что известно

Поздним вечером 18 октября враг ударил по Павлограду. Из-за ракетной атаки есть разрушения на инфраструктурном объекте. К счастью, люди невредимы.

Ночью 19 октября враг продолжил бить по Никопольщине. Дважды попал по Марганецкой общине и еще раз – по Мировской. В общей сложности на территорию района прилетели почти три десятка артиллерийских снарядов. Какой вред они причинили – выясняют спасатели. В настоящее время идет обследование пораженной местности. Обошлось без погибших и пострадавших.

Кстати, в Генштабе сообщали, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в Харькове, Запорожье, Павлограде, Обуховке Днепропетровской области и Николаевском районе.

Кроме этого, российские оккупанты в ночь на 19 октября атаковали Украину 6 ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 дрона-камикадзе.