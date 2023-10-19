Росія спрямувала ракету на Кривий Ріг. Втім, українські сили ППО відпрацювали на відмінно.

Важливо Росія вночі запустила 6 дронів-камікадзе: скільки безпілотників знищила ППО

Над Кривим Рогом збили ракету

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що рано вранці 19 жовтня було знищено ракету, спрямовану окупантами на місто.

Дякуємо ППО!

– написав він.

Цю інформацію підтвердили й у Дніпропетровській ОВА. Там зазначили, що під ранок військові з ПвК "Схід" збили над Криворізьким районом ракету.

"Дякую оборонцям, що цілодобово "тримають" небо", – наголосив глава ОВА Сергій Лисак.

Масована атака по Дніпропетровщині: що відомо

Пізно ввечері 18 жовтня ворог вдарив по Павлограду. Через ракетну атаку є руйнування на інфраструктурному об'єкті. На щастя, люди неушкоджені.

Вночі 19 жовтня ворог продовжив гатити по Нікопольщині. Двічі поцілив по Марганецькій громаді та ще раз – по Мирівській. Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів. Якої шкоди вони заподіяли – з'ясовують рятувальники. Наразі триває обстеження ураженої місцевості. Минулося без загиблих та постраждалих.

До речі, у Генштабі повідомляли, що минулої доби окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у Харкові, Запоріжжі, Павлограді, Обухівці Дніпропетровської області та Миколаївському районі.

Окрім цього, російські окупанти в ніч на 19 жовтня атакували Україну 6 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 дрони-камікадзе.