Там у місті Павлоград пролунали кілька вибухів. Куди саме влучив ворог розповів голова Дніпропетровської обласної військової адмініністрації Сергій Лисак, передає 24 Канал.
Дивіться також Освідчився у бомбосховищі: від ракети у Запоріжжі загинуло молоде подружжя
Пошкоджень зазнав об'єкт інфраструктури
За словами очільника ОВА, через ракетну атаку у Павлограді постраждав об'єкт інфраструктури – на ньому є руйнування. На щастя, люди вціліли, уточнив Лисак.
Також очільник ОВА розповів, що й вночі ворог не припиняв обстрілювати область. Так, зокрема, він гатив по Нікопольщині. Там є два влучання у Марганецькій громаді та одне – по Мирівській.
Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів. Наслідки цих "прильотів" ще з'ясовуються. Наразі відомо, що й тут минулося без загиблих та постраждалих.
На Кривий Ріг летіла ракета: що відомо про вранішню атаку росіян
- Уранці 19 жовтня окупанти знову запустили ракети по Україні. Так, над Кривим Рогом збили одну ракету, яка летіло на місто.
- Крім того, нашу країну атакували "Шахеди". Ворог запустив шість дронів, серед них три вдалося збити силам ППО.
- Також у ніч проти 19 жовтня під ударами безпілотників опинилася Сумщина. Там є влучання в об'єкт інфраструктури.