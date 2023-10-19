Там в городе Павлоград прогремели несколько взрывов. Куда именно попал враг, рассказал председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает 24 Канал.

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Повреждение получил объект инфраструктуры

По словам главы ОВА, из-за ракетной атаки в Павлограде пострадал объект инфраструктуры – на нем есть разрушение. К счастью, люди уцелели, уточнил Лысак.

Напомним, близко 21:00 18 октября для юго-восточных и восточных областей объявляли тревогу. В воздушных силах предупреждали об угрозе применения оккупантами баллистики. Уже где-то в 21:05 начали появляться сообщения о взрывах в Днепропетровской области. Впоследствии Сергей Лысак отметил, что они прогремели именно в Павлограде.

Также глава ОВА рассказал, что и ночью враг не переставал обстреливать область. Так, в частности, он бил по Никопольщине. Там два попадания в Марганецкой общине и одно – по Мировской.

В общей сложности на территорию района прилетели почти три десятка артиллерийских снарядов. Последствия этих прилетов еще выясняются. Пока известно, что и здесь обошлось без погибших и пострадавших.

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