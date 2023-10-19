Там в городе Павлоград прогремели несколько взрывов. Куда именно попал враг, рассказал председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает 24 Канал.
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Повреждение получил объект инфраструктуры
По словам главы ОВА, из-за ракетной атаки в Павлограде пострадал объект инфраструктуры – на нем есть разрушение. К счастью, люди уцелели, уточнил Лысак.
Также глава ОВА рассказал, что и ночью враг не переставал обстреливать область. Так, в частности, он бил по Никопольщине. Там два попадания в Марганецкой общине и одно – по Мировской.
В общей сложности на территорию района прилетели почти три десятка артиллерийских снарядов. Последствия этих прилетов еще выясняются. Пока известно, что и здесь обошлось без погибших и пострадавших.
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- Утром 19 октября оккупанты снова запустили ракеты по Украине. Так, над Кривым Рогом сбили одну ракету, летевшую на город.
- Кроме того, нашу страну атаковали "Шахеды". Враг запустил шесть дронов, среди них трое удалось сбить силам ПВО.
- Также в ночь на 19 октября под ударами беспилотников оказалась Сумщина. Там есть попадание в объект инфраструктуры.