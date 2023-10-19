Корреспондент из Николаева Александр Матюшенко рассказал 24 Каналу о ситуации в регионе и последствиях российских ударов.
Вашему вниманию Ракетные удары по Николаеву и Павлограду: все, что известно о новой массированной атаке по Украине
19 октября около часа ночи в Николаеве произошел ракетный удар, в результате которого вспыхнуло складское здание одного из предприятий. Взрывной волной повреждено по меньшей мере восемь многоэтажек. К счастью, обошлось без пострадавших.
Директор коммунального предприятия "ДЕЗ ПІЛОТ" Игорь Головатый отметил, что нужно закрыть около 60 окон. Пока что людям выдали OSB-плиты и прозрачную пленку.
Жертвы в Николаевской области
Накануне, 18 октября, около 20:30 россияне нанесли ракетный удар по населенному пункту Степовской общины на Николаещине. Враг попал в местное кафе. Под завалами погибли два человека, еще один – получил ранение.
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Повреждены местное сельскохозяйственное предприятие, гражданская инфраструктура и более десятка жилых домов.
Кроме того, ночью оккупанты атаковали тот же населенный пункт "Шахедами". К счастью, никто из людей не пострадал.
Ракетные обстрелы по Украине: последние новости
- Ночью 19 октября россияне нанесли комбинированную атаку – баллистическими ракетами "Искандер-М", ударными дронами типа "Шахед", управляемыми авиационными и зенитными ракетами.
- Ночью 18 октября враг обстрелял Запорожскую область. Он попал в многоэтажку, в результате чего пять человек погибли, еще пятеро – получили ранения.
- Владимир Путин сообщил, что российская авиация с "Кинжалами" на борту будет патрулировать Черное море. Однако для Украины ситуация с ракетными обстрелами не изменится.