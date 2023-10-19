Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, заявления российского президента носят исключительно политический характер.

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"Россияне любят играть в игру "Сумашедший Иван". Они постоянно размахивают дубинкой", – отметил Плетенчук.

В этом контексте следует рассматривать это скорее как угрозу нашим зарубежным партнерам, учитывая события в Средиземноморье и большое количество кораблей НАТО там. Как известно, 16 октября стартовали ежегодные учения Альянса по ядерному сдерживанию "Непреклонный полдень" (Steadfast Noon).

"Кинжалы" можно запускать из любой точки

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также считает заявление Путина о "патрулировании" Черного моря игрой на Запад. Ведь несколько стран НАТО имеют выход в Черное море.

Угроза для Украины неизменна. МиГ-31К, являющийся носителем ракеты "Кинжал", может запускать ее откуда угодно,

– подчеркнул Игнат.

Поэтому не стоит разгонять лишнюю панику насчет увеличения воздушных тревог и ракетных ударов. Но учитывать угрозу нужно всегда.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

"Патрулирование" Черного моря российской авиацией: мнения экспертов