Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, заяви російського президента мають виключно політичний характер.

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"Росіяни люблять грати в гру "Сумашедший Іван". Вони постійно розмахують палицею", – зазначив Плетенчук.

У цьому контексті варто розглядати це радше як загрозу нашим закордонним партнерам, враховуючи події в Середземномор'ї та велику кількість кораблів НАТО там. Як відомо, 16 жовтня стартували щорічні навчання Альянсу з ядерного стримування "Непохитний полудень" (Steadfast Noon).

"Кинджали" можна запускати з будь-якої точки

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також вважає заяву Путіна про "патрулювання" Чорного моря грою на Захід. Адже кілька країн НАТО мають вихід до Чорного моря.

Загроза для України незмінна. МіГ-31К, який є носієм ракети "Кинджал", може запускати її звідки завгодно,

– наголосив Ігнат.

Тому не варто розганяти зайву паніку щодо збільшення повітряних тривог і ракетних ударів. Але зважати на загрозу потрібно завжди.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

"Патрулювання" Чорного моря російською авіацією: думки експертів