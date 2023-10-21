Ночью 21 октября в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу дронами-камикадзе и ракетами.
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Обошлось без пострадавших
Оккупанты попали в объект промышленной инфраструктуры. На месте загорелся пожар, однако его оперативно потушили.
Прошло без погибших и пострадавших,
– говорится в сообщении.
Враг также атаковал Кривой Рог накануне вечером. Тогда россияне попали по дачному кооперативу. Есть информация о погибшем. По уточненным данным, тогда в результате обстрела повредили три дома.
Россия атакует Украину: последние новости
- Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, ночью против 21 октября враг снова атаковал наше государство дронами и ракетами. В ходе ночной атаки россияне применили управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты "Искандер-К" и ударные БПЛА типа "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
- 19 октября Россия атаковала Волчанск, в результате чего начался пожар. Захватчики попали в частный двор. Обстрелы вели из артиллерии. Огонь охватил площадь 350 квадратных метров – горел гараж, 2 хозяйственных здания и автомобиль. Спасатели оперативно потушили пламя.
- В среду вечером, 18 октября, воздушная тревога прозвучала в восточных и южных областях. Впоследствии появилась информация о взрывах в Днепропетровской области. Впоследствии глава ОВА Сергей Лысак проинформировал, что зафиксированы взрывы именно в Павлограде, и призвал соблюдать информационную гигиену.