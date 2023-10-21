Независимая группа WarSpotting, следящая за вратами во время полномасштабной войны, сообщила, что Украина уничтожила 177 российских пушек. В частности, речь идет о реактивных системах залпового огня с начала контрнаступления.
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Россия теряет гораздо больше
В начале полномасштабной войны страна агрессорка имела существенное преимущество в артиллерии, однако ВСУ постепенно нивелируют ее. В частности, в Запорожском направлении потери врага уже почти в 5 раз превышают наши.
В южной Запорожской области, в центре контрнаступления, по словам аналитиков, Россия потеряла 92 пушки, а Украина – 19,
– говорится в сообщении.
К слову, в течение суток 19 октября Россия потеряла рекордное количество военных – 1380, из которых 900 во время неудачных попыток штурмовать и оцепить Авдеевку.
Россия теряет авиацию
- Россияне безуспешно пытаются окружить Авдеевку на Донетчине. Они используют авиацию, чтобы противостоять нашим военным, которые дают врагу достойный отпор. Только за последние 10 дней оккупанты потеряли в Донецкой области уже 5 самолетов Су-25.
- Соответствующую информацию сообщил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Шпутун. Заявления об уничтожении четвертого Су-25 на Авдеевском направлении появились 18 октября.