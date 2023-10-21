Независимая группа WarSpotting, следящая за вратами во время полномасштабной войны, сообщила, что Украина уничтожила 177 российских пушек. В частности, речь идет о реактивных системах залпового огня с начала контрнаступления.

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Россия теряет гораздо больше

В начале полномасштабной войны страна агрессорка имела существенное преимущество в артиллерии, однако ВСУ постепенно нивелируют ее. В частности, в Запорожском направлении потери врага уже почти в 5 раз превышают наши.

В южной Запорожской области, в центре контрнаступления, по словам аналитиков, Россия потеряла 92 пушки, а Украина – 19,

– говорится в сообщении.

К слову, в течение суток 19 октября Россия потеряла рекордное количество военных – 1380, из которых 900 во время неудачных попыток штурмовать и оцепить Авдеевку.

Россия теряет авиацию