Незалежна група WarSpotting, яка слідкує за вратами під час повномасштабної війни, повідомила, що Україна знищила 177 російських гармат. Зокрема, мовиться про реактивні системи залпового вогню від початку контрнаступу.

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Росія втрачає значно більше

На початку повномасштабної війни країна агресорка мала суттєву перевагу у артилерії, проте ЗСУ поступово нівелюють її. Зокрема, на Запорізькому напрямку втрати ворога вже майже у 5 разів перевищують наші.

У південній Запорізькій області, в центрі контрнаступу, за словами аналітиків, Росія втратила 92 гармати, а Україна – 19,

– мовиться в повідомленні.

До слова, протягом доби 19 жовтня Росія втратила рекордну кількість військових – 1380, з яких 900 під час невдалих спроб штурмувати та оточити Авдіївку.

Росія втрачає авіацію