К сожалению, жертвой террористического удара стал 60-летний мужчина. В местной ОВА выразили соболезнования его родным.

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Очередной теракт российской армии против мирных людей. Враг попал ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге. Погиб 60-летний мужчина. Искренние соболезнования родным,

– говорится в сообщении.

Кроме того, известно о по меньшей мере одной пострадавшей. Это 57-летняя женщина. У нее – осколочные ранения. В настоящее время медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

Атака привела к пожару. Его уже удалось погасить.

Россияне ударили по Бериславу

Российские оккупанты ударили по Бериславу на Херсонщине. В результате авиаудара погиб один человек.

Кроме того, вечером 20 октября оккупанты атаковали Херсон. После удара в Корабельном районе города вспыхнул пожар. Огонь уже удалось усмирить. Данных о пострадавших, к счастью, нет.

Людей просят оперативно реагировать на уведомления об угрозе. Когда объявляют воздушную тревогу, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.