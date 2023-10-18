В среду вечером, 18 октября, воздушная тревога раздалась в восточных и южных областях. Впоследствии появилась информация о взрывах в Днепропетровской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Что известно об опасности

Собственно, около 21:00 объявления об опасности слышали жители Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Одесской и Сумской областей. К тому моменту тревога уже была объявлена в Донецкой, Луганской областях и в Крыму.



Где слышали воздушную тревогу / Ситуация на 21:00, 18 октября

После оглашения тревоги в Воздушных силах ВСУ предупредили, что существует угроза применения российскими оккупантами баллистического вооружения.

Угроза применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей,

– говорится в сообщении.

Около 21:05 появилось сообщение от одного из днепропетровских телегерам-каналов о том, что в регионе местные жители слышали звуки взрывов.

Уже в 21:23 глава ОВА Сергей Лысак проинформировал, что зафиксированы взрывы именно в Павлограде, и призвал соблюдать информационную гигиену.

Обратите внимание! Около 21:58 раздался отбой воздушной тревоги. Также было объявлено об отбое баллистической угрозы.

Враг продолжает террор