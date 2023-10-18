В среду вечером, 18 октября, воздушная тревога раздалась в восточных и южных областях. Впоследствии появилась информация о взрывах в Днепропетровской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.
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Что известно об опасности
Собственно, около 21:00 объявления об опасности слышали жители Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Одесской и Сумской областей. К тому моменту тревога уже была объявлена в Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
Где слышали воздушную тревогу / Ситуация на 21:00, 18 октября
После оглашения тревоги в Воздушных силах ВСУ предупредили, что существует угроза применения российскими оккупантами баллистического вооружения.
Угроза применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей,
– говорится в сообщении.
Около 21:05 появилось сообщение от одного из днепропетровских телегерам-каналов о том, что в регионе местные жители слышали звуки взрывов.
Уже в 21:23 глава ОВА Сергей Лысак проинформировал, что зафиксированы взрывы именно в Павлограде, и призвал соблюдать информационную гигиену.
Враг продолжает террор
- Вечером 18 октября взрывы слышали жители Николаевской области. Мэр областного центра уточнил, что было шумно далеко за пределами города. Воздушные силы также предупреждали об угрозе баллистики.
- Кроме того, местные телеграм-каналы сообщали около 21:15 о взрывах в Харьковской области. Официальной информации по состоянию на то время не было от власти.
- В Генштабе в свежей сводке отмечали, что противник продолжает игнорировать законы и обычаи войны, использует тактику террора и атакует как военные, так и гражданские объекты.
- В частности, 18 октября оккупанты обстреляли ракетами Харьков, Запорожье и Обуховку Днепропетровской области. В результате пострадали люди и инфраструктура.