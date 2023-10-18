К вечеру оккупанты запустили ракеты из временно оккупированного Крыма. Взрывы уже прозвучали в Николаеве, на Днепропетровщине. Телеграм-каналы пишут, что громко и на Харьковщине.

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Взрывы в Харьковской области

Пока официальной информации о взрывах в Харьковской области нет. В 20:28 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистических ракет для восточных, юго-восточных и южных областей.

Впоследствии начала появляться информация о взрывах в нескольких из них. Сначала взрывы прогремели вблизи Николаева. Городские власти заявили, что предварительно они были "далеко за пределами города".

В 20:51 тревогу отменили, однако уже через шесть минут в Воздушных силах снова предупредили о ракетной опасности для тех же регионов. Впоследствии взрывы случились на Днепропетровщине и Харьковщине.

Так, в частности, несколько взрывов было слышно в Павлограде. О них в 21:23 заявил глава ОВА Сергей Лысак.

В 21:33 Воздушные силы снова забили тревогу.

Наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации на юге и востоке!

Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов!

– говорится в сообщении.

В 21:58 Воздушные силы заявили об отбое тревоги.

Россияне сегодня уже били ракетами по юго-восточному региону

В ночь на 18 октября оккупанты ударили ракетами по центру Запорожья. Они выпустили шесть ракет. Одна из них попала в многоэтажку, разрушив 8 квартир. Под завалами спасатели обнаружили тела пятерых человек. Еще столько же пришлось госпитализировать. Вероятно, враг бил ракетами из ЗРК С-300. Они могут долетать за менее чем минуту.

Утром под ракетными обстрелами оказалась Днепропетровщина. Утром враг ударил по частному сектору села Обуховка. Из-за ракетной атаки погибла 31-летняя женщина, мать двоих детей – 13 и 1,5 года. Вражеская ракета попала прямо в детскую комнату. Из-за ракетного удара по Обуховке также ранены 4 человека. Повреждения получили 21 частный дом, 11 хозяйственных сооружений, легковой автомобиль и газопровод низкого давления.