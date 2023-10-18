У середу ввечері, 18 жовтня, повітряна тривога пролунала у східних та південних областях. Згодом з'явилась інформація про вибухи на Дніпропетровщині. Про це інформує 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про небезпеку

Власне, близько 21:00 оголошення про небезпеку чули жителі Дніпропетровської, Харківської, Кіровоградської, Полтавської, Запорізької, Одеської та Сумської областей. До того тривогу уже було оголошено у Донецькій, Луганській областях та в Криму.



Де чули повітряну тривогу / Ситуація станом на 21:00, 18 жовтня

Після оголошення тривоги у Повітряних силах ЗСУ попередили, що існує загроза застосування російськими окупантами балістичного озброєння.

Загроза застосування балістичного озброєння для східних, південно-східних областей,

– йдеться у повідомленні.

Близько 21:05 з'явилось повідомлення від одного з дніпропетровських телегерам-каналів про те, що в регіоні місцеві жителі чули звуки вибухів.

Уже о 21:23 голова ОВА Сергій Лисак проінформував, що зафіксовано вибухи саме в Павлограді, та закликав дотримуватися інформаційної гігієни.

Зверніть увагу! Близько 21:58 пролунав відбій повітряної тривоги. Також було оголошено про відбій балістичної загрози.

Ворог продовжує терор