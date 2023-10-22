Власне, завдали удару окупанти по терміналу 21 жовтня ракетою С-300. Наступного дня начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов опублікував світлини місця атаки з неба.
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За словами представника правоохоронних органів, станом на ранок 22 жовтня відомо про 6 загиблих. Вони були працівниками пошти.
Один із них дуже сильно обгорів, попередньо вже встановили особу, але будемо проводити ідентифікацію за ДНК для підтвердження,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, Болвінов зазначив, що кількість постраждалих уже зросла до 16. Чимало людей отримали мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи та рвані рани. Стан восьми з них лікарі оцінюють як важкий.
Що відбувається на місці удару по поштовому терміналу на Харківщині / Фото Сергія Болвінова
За словами начальника слідчого управління поліції Харківщини, росія здійснила черговий воєнний злочин, оскільки вдарила по об'єкту, що не є військовим та в якому не було військових.
Проводимо додатковий огляд на місці влучання. Зібрали уламки ракети С-300,
– констатував правоохоронець.
Варто уточнити, що термінал, про який йдеться, розташований у селі Коротич на Харківщині неподалік від обласного центру.
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