Працівники "Нової пошти", які перебували на інших відділеннях всіляко допомагали своїм колегам, які постраждали від удару. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Деталі російської атаки

Внаслідок російської атаки – 6 загиблих. Тіла деяких дуже постраждали, тому в поліції будуть упізнавати їх за ДНК, інакше – просто неможливо. 16 людей поранені, двоє із них – у дуже важкому стані.

Між сигналом повітряної тривоги та ракетним ударом минуло буквально хвилина – дві. За уламками експерти вже визначили, що це була ракета С-300, яку випустили з Бєлгородщини. Будівля термінала дуже сильно постраждала, як і десятки вантажів, транспортних засобів.

Працівники "Нової пошти", які працюють на інших відділеннях, зробили все, щоб допомогти своїм колегам: надавали їм першу медичну допомогу, виносили на вулицю, передавали медикам. Оперативно відпрацювали й екстрені служби.

Коли я був в будівлі, то побачив спалах з правого боку, гучний гул і відчув, як підлітає посилка. Далі був пил, темрява, уламки, і ми швидко з товаришами евакуювалися з будівлі. З терміналу, куди прилетіло, витягували людей і передавали карета швидкої допомоги. Змогли витягнути двох колег,

– розповів Олексій Корнієнко, працівник "Нової пошти".

У Прокуратурі Харківської області повідомили, що всі працівники були цивільними. Підприємство працює цілодобово, там сортували вантажі за районами і вже вранці вантажівки забирали відправлення. В момент роботи по будівлі завдали ракетного удару.

Зауважимо, що крім удару по Харкову, били також по Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. Зокрема, в Куп'янську завдали серйозного удару по житловому будинку. Внаслідок атаки там є 3 поранених, серед них двоє неповнолітніх: 15-річна дівчинка у важкому стані та 17-хлопець в стані середньої важкості.

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