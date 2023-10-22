Находившиеся на других отделениях работники "Новой почты" всячески помогали своим коллегам, пострадавшим от удара. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

Смотрите также Пожар охватил 300 квадратов: в ГСЧС рассказали о последствиях удара по терминалу "Новой почты"

Детали российской атаки

В результате российской атаки – 6 погибших. Тела некоторых сильно пострадали, поэтому в полиции будут опознавать их за ДНК, иначе – просто невозможно. 16 человек ранены, двое из них – в очень тяжелом состоянии.

Между сигналом воздушной тревоги и ракетным ударом прошла буквально минута – две. По обломкам эксперты уже сказали, что это была ракета С-300, которую выпустили из Белгородщины Здание терминала очень сильно пострадало, как и десятки грузов, транспортных средств.

Работники "Новой почты", работающие на других отделениях, сделали все, чтобы помочь своим коллегам: оказывали им первую медицинскую помощь, выносили на улицу, передавали медикам. Оперативно отработали и экстренные службы.

Когда я был в здании, то увидел вспышку с правой стороны, громкий гул и почувствовал, как подлетает посылка. Дальше была пыль, тьма, обломки, и мы быстро с товарищами эвакуировались из здания. Из терминала, куда прилетело, вытаскивали людей и передавали карете скорой помощи. Смогли вытащить двух коллег,

– рассказал Алексей Корниенко, работник "Новой почты".

В прокуратуре Харьковской области сообщили, что все работники были гражданскими. Предприятие работает круглосуточно, там сортировали грузы по районам и уже утром грузовики забирали отправку. В момент работы по зданию нанесли ракетный удар.

Заметим, что кроме удара по Харькову били также по Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому районам. В частности, в Купянске нанесли серьезный удар по жилому дому. В результате атаки там есть 3 раненых, среди них двое несовершеннолетних: 15-летняя девочка в тяжелом состоянии и 17-летний парень в состоянии средней тяжести.

Удар по терминалу "Новой почты": смотрите видео

Атака на терминал "Новой почты": что известно