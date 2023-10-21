О том, что россияне атаковали Харьков ракетами, стало известно после 22:00. Тогда в области раздалась воздушная тревога, а через несколько минут – взрывы. Это подтвердили местные власти. А через час президент Украины Владимир Зеленский рассказал о шокирующих последствиях атаки.

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Оккупанты попали в терминал "Новой почты"

Харьковская область. Российская ракета ударила по терминалу "Новой почты". Обычный гражданский объект. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким! По состоянию на данный момент известно о 13 пострадавших. На месте работают все службы, продолжается спасательная операция,

– отметил Зеленский.

Последствия атаки по терминалу "Новой почты": смотрите видео

Президент подчеркнул, что необходимо увеличивать давление на государство-террориста. Каждый день следует отвечать на российский террор нашими результатами на передовой. Владимир Зеленский добавил, что необходимо укреплять единение мира в противостоянии террору еще больше, и мы это сделаем.

России ничего не удастся достичь террором и убийствами. Конец для всех террористов один: ответственность за содеянное,

– подчеркнул он.

Обновлено! 23:43 глава ОВА Олег Синегубов отметил, что в результате атаки по терминалу "Новой почты" в Харьковском районе погибли 6 человек, еще 14 госпитализировали с ранениями. Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Также на месте продолжают работать все профильные службы, ликвидируя последствия атаки.

Это исключительно гражданский объект, россияне совершили очередной террор против мирного населения Харьковщины!

– подчеркнул Синегубов.

Представитель областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии "Суспильному" отметил, что по терминалу "Новой почты" на Харьковщине ударили двумя ракетами С-300 из Белгородской области. Что касается жертв и погибших, то это находившиеся внутри, на момент атаки, сотрудники предприятия. Завалы продолжают разбирать.

Что известно об атаке

Так, в 22.12 Воздушные силы ВСУ обратились к жителям Харьковщины. Их предупредили об угрозе атаки баллистики. Через минуту начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник ("Генерал Марсель") отметил, что ракеты врага в воздухе.

Харьков слышит взрывы. Город атакуют вражеские ракеты,

– написал Игорь Терехов в 22:13.

Через минуту глава ОВА Олег Синегубов добавил, что российские захватчики наносят удары. Он призвал жителей области не покидать укрытий.

В 22:23 Сергей Мельник заметил, что российские военные били ракетами из ЗРК С-300. Враг запускал их с территории Белгорода.