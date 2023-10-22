Как сообщили спасатели, к утру 22 октября последствия вражеского ракетного удара ликвидировали. В ГСЧС также показали последствия разрушений после ракетного удара.
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Терминал полностью разрушен
Спасатели сообщили, что огонь охватил площадь около 300 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать около 00:14. Над ликвидацией последствий террористического ракетного удара работали 47 сотрудников ГСЧС, а также были привлечены 9 единиц техники.
В результате российской атаки терминал "Новой почты" получил значительные разрушения.
В результате удара произошло значительное разрушение здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа,
– сообщили в ГСЧС.
Спасатели показали последствия вражеского удара по терминалу / Фото ГСЧС Украины
Россияне атаковали Харьковщину
- Вечером 21 октября около 22:12 Воздушные силы сообщили, что на Харьковщине существует угроза применения врагом баллистического вооружения. Через несколько минут в Харькове раздались мощные взрывы.
- Позже Владимир Зеленский опубликовал кадры с последствиями вражеской атаки в Харьковскую область. Российские военные попали в терминал "Новой почты". Президент Украины подчеркнул, что Россия цинично атаковала обычный гражданский объект и призвал мировых лидеров увеличивать давление на государство-террориста. Зеленский подчеркнул, что "России ничего не удастся достичь террором и убийствами, конец для всех террористов один: ответственность за совершенное".
- В результате российской атаки погибли 6 человек, 16 получили ранения. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что все погибшие и раненые – это работники предприятия, которые находились внутри терминала "Новой почты". Он сообщил, что пострадавшие в возрасте от 19 до 42 лет получили осколочные ранения и взрывные травмы.
- По предварительным данным, Россия атаковала Харьковщину ракетами С-300. Специалисты взрывотехнического управления полиции Харьковской области собрали вещественные доказательства и зафиксировали все последствия террористического удара.