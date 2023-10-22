Как сообщили спасатели, к утру 22 октября последствия вражеского ракетного удара ликвидировали. В ГСЧС также показали последствия разрушений после ракетного удара.

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Терминал полностью разрушен

Спасатели сообщили, что огонь охватил площадь около 300 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать около 00:14. Над ликвидацией последствий террористического ракетного удара работали 47 сотрудников ГСЧС, а также были привлечены 9 единиц техники.

В результате российской атаки терминал "Новой почты" получил значительные разрушения.

В результате удара произошло значительное разрушение здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа,

– сообщили в ГСЧС.

Спасатели показали последствия вражеского удара по терминалу / Фото ГСЧС Украины

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