Як повідомили рятувальники, на ранок 22 жовтня наслідки ворожого ракетного удару ліквідували. У ДСНС також показали наслідки руйнувань після ракетного удару.
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Термінал вщент зруйновано
Рятувальники повідомили, що вогонь охопив площу близько 300 квадратних метрів. Пожежу вдалося ліквідувати близько о 00:14. Над ліквідацією наслідків терористичного ракетного удару працювало 47 співробітників ДСНС, а також було залучено 9 одиниць техніки.
Унаслідок російської атаки термінал "Нової пошти" зазнав значних руйнувань.
В результаті удару сталася значна руйнація будівлі термінала, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи,
– повідомили в ДСНС.
Рятувальники показали наслідки ворожого удару по терміналу / Фото ДСНС України
Росіяни атакували Харківщину
- Увечері 21 жовтня близько о 22:12 Повітряні сили повідомили, що на Харківщині існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння. За кілька хвилин у Харкові пролунали потужні вибухи.
- Пізніше Володимир Зеленський опублікував кадри з наслідками ворожої атаки на Харківщину. Російські військові влучили у термінал "Нової пошти". Президент України наголосив, що Росія цинічно атакувала звичайний цивільний об'єкт, й закликав світових лідерів збільшувати тиск на державу-терориста. Зеленський підкреслив, що "Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами, кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне".
- Унаслідок російської атаки загинуло 6 осіб, 16 отримали поранення. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що усі загиблі й поранені – це працівники підприємства, які перебували всередині терміналу "Нової пошти". Він повідомив, що постраждалі віком від 19 до 42 років отримали осколкові поранення та вибухові травми.
- За попередніми даними, Росія атакувала Харківщину ракетами С-300. Фахівці вибухотехнічного управління поліції Харківщини зібрали речові докази й зафіксували усі наслідки терористичного удару.