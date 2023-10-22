Як повідомили рятувальники, на ранок 22 жовтня наслідки ворожого ракетного удару ліквідували. У ДСНС також показали наслідки руйнувань після ракетного удару.

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Термінал вщент зруйновано

Рятувальники повідомили, що вогонь охопив площу близько 300 квадратних метрів. Пожежу вдалося ліквідувати близько о 00:14. Над ліквідацією наслідків терористичного ракетного удару працювало 47 співробітників ДСНС, а також було залучено 9 одиниць техніки.

Унаслідок російської атаки термінал "Нової пошти" зазнав значних руйнувань.

В результаті удару сталася значна руйнація будівлі термінала, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи,

– повідомили в ДСНС.

Рятувальники показали наслідки ворожого удару по терміналу / Фото ДСНС України

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