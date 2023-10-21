Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов. И добавил, что все же рассматривают вопросы организации в подземке занятий по подготовке детей к первому классу.

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Так, по словам главы города, к этим занятиям будут привлекать 5-летних детей, которых готовят к школе.

Но целесообразно ли делать стационарный детский садик под землей и тем более на станциях метрополитена? Есть определенные требования, которые в метро обеспечить не можем,

– отметил Терехов.

И добавил, что организовать садик сложнее, чем школу, ведь дошкольники должны находиться в заведении весь день.

Заметим, что в харьковской подземке обустроили школу. В классах, обустроенных в метро, обучаются 1187 учащихся.

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