Школа будет отвечать самым современным нормативным требованиям по защитным сооружениям. Такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз.
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В Харькове построят первую в Украине подземную школу
Мэра Харькова Игорь Терехов также рассказал, что город не сократит расходы на образование. При этом ни в этом, ни в следующем году. И это даже несмотря на нехватку бюджетных средств.
Как в Харькове действует школа в метро
- В Харькове уже работает подземная школа. Но ее не построили, а обустроили на время в метро – на глубине 3 метров.
- 7 кабинетов для учебы разместили на 5 станциях.
- Учителя привезли туда школьные принадлежности из кабинетов в школе.
- Также кабинеты оборудовали освещением, климат-контролем, пожарной сигнализацией.
- Обучаются в школе-метро дети в 2 смены. В общей сложности – тысяча учеников.