Школа будет отвечать самым современным нормативным требованиям по защитным сооружениям. Такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз.

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Мэра Харькова Игорь Терехов также рассказал, что город не сократит расходы на образование. При этом ни в этом, ни в следующем году. И это даже несмотря на нехватку бюджетных средств.

Дистанционная школа "Оптима" не просто соответствует стандартам лучших учебных заведений, она превышает их! Доказательством этого является рейтинг школ Украины по результатам НМТ 2023 года. "Оптима" заняла 3 место среди школ Киева и 6 – среди общеобразовательных заведений Украины. А уже сегодня каждый из вас может самостоятельно испытать преимущества дистанционного образования.

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