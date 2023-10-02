Школа відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам щодо захисних споруд. Таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз.

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У Харкові побудують першу в Україні підземну школу

Мера Харкова Ігор Терехов також розповів, що місто не скоротить видатки на освіту. При цьому ні цього, ні наступного року. І це навіть попри брак бюджетних коштів.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Як у Харкові діє школа у метро