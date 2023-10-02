Школа відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам щодо захисних споруд. Таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз.
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У Харкові побудують першу в Україні підземну школу
Мера Харкова Ігор Терехов також розповів, що місто не скоротить видатки на освіту. При цьому ні цього, ні наступного року. І це навіть попри брак бюджетних коштів.
Як у Харкові діє школа у метро
- У Харкові уже діє підземна школа. Але її не побудували, а облаштували на певний час у метро – на глибині 3 метрів.
- 7 кабінетів для навчання розташували на 5 станціях.
- Вчителі привезли туди шкільне приладдя з кабінетів у школі.
- Також кабінети обладнали освітленням, клімат-контролем, пожежною сигналізацією.
- Навчаються у школі-метро діти у 2 зміни. Загалом – тисяча учнів.