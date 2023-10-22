Воздушные силы ВСУ в 22:12 обратились к жителям Харьковщины. Их предупредили о том, что существует вероятность атаки баллистическим вооружением.

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Взрывы раздались почти мгновенно

Собственно, через минуту начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник ("Генерал Марсель") написал, что русские ракеты фиксируют в воздухе.

В то же время городской голова Игорь Терехов отметил, что "Харьков слышит взрывы". Он уточнил, что вражеские ракеты атакуют город.

И уже через час глава государства отметил, что российская ракета ударила по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Владимир Зеленский подчеркнул, что это обычный гражданский объект.

К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким! По состоянию на данный момент известно о 13 пострадавших. На месте работают все службы, продолжается спасательная операция,

– добавил Зеленский.

В полиции Харьковской области отметили, что специалисты взрывотехнического управления собрали вещественные доказательства. Речь идет о обломках ракеты С-300

Последствия ракетного удара по терминалу "Новой почты" / Фото "Суспільне Харків"

Погибли 6 человек

Отмечают, что российские военные атаковали терминал "Новой почты" в Коротиче. Вследствие этого погибли 6 человек и еще 14 получили ранения (после 3 утра стало известно, что раненых 16). Все они – сотрудники компании. По словам главы ОВА Олега Синегубова, семь в тяжелом состоянии, а еще семь – в среднем.

Начальник отдела полиции Михаил Цап рассказал, что на момент атаки в терминале находились десятки человек. Он добавил, что тела обоих изуродованы. Следовательно, их личности придется устанавливать с помощью ДНК-экспертизы.

В "Новой почте" 22 октября объявили днем траура. Также рассказали детали о ракетном ударе по терминалу в Харьковской области.

Только что в него попала ракета. Есть погибшие и раненые, в том числе тяжелые. У них не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, мы на связи с больницами и семьями пострадавших. Но это, конечно, не вернет наших людей. Сочувствуем – каждому,

– отмечают в компании.

Сотрудник "Новой почты" Алексей Корниенко пообщался с журналистами Суспільного. По его словам, он находился внутри терминала, когда российская ракета попала в здание. Он отметил, что слышал как минимум один взрыв, после чего объявили воздушную тревогу. Мужчина вытащил двух человек с осколочными ранениями ног.