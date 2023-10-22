Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 22:12 через загрозу застосування балістичного озброєння. За кілька хвилин в області пролунали потужні вибухи. Що відомо про смертельний удар по терміналу "Нової пошти" – передає 24 Канал.

Дивіться також У Харкові пролунали вибухи: Терехов заявив, що місто атакують ракетами

Росія завдала удару по терміналу "Нової пошти"

Про тривогу на Харківщині повідомили о 22:12, а вже через хвилину міський голова Ігор Терехов повідомив, що у місті пролунали потужні вибухи. Як стало відомо згодом, російська армія завдала удару по терміналу "Нової пошти" у селищі міського типу Коротич, що під Харковом. На момент терористичної атаки на території підприємства перебувало 22 особи, які там працювали.

Володимир Зеленський опублікував моторошні кадри з наслідками цинічної атаки росіян. Він наголосив, що ворог вкотре завдав удару по цивільному об'єкту.

Потрібно збільшувати тиск на державу-терориста. Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне,

– заявив Президент України, коментуючи ракетний удар по терміналу "Нової пошти".

Росія завдала удару по терміналу "Нової пошти": дивіться відео

На місце ракетного удару прибули рятувальники, які почали ліквідовувати наслідки атаки. Як повідомили на ранок 22 жовтня в ДСНС, в результаті ворожого удару сталася значна руйнація будівлі термінала. На його території спалахнула пожежа, яка охопила площу близько 300 квадратних метрів. Над ліквідацією пожежі працювали 47 рятувальників, залучено було 9 одиниць техніки.

Унаслідок російської атаки також пошкоджено 7 вантажівок і 2 напівпричепи.

Наслідки атаки на термінал під Харковом – більше у галереї

В Офісі генпрокурора повідомили, що, за попередньою інформацією, ворог завдав удару по Харківщині 2 ракетами С-300, які запустили з території Бєлгородської області. У поліції Харківщини наголосили, що фахівці вибухотехнічного управління вилучили уламки цих ракет на території термінала.

Що відомо про жертв і постраждалих

Правоохоронці повідомили, що на момент удару на території термінала "Нової пошти" було 22 співробітники. На жаль, загинуло 6 осіб, 16 – отримали поранення.

Відомо, що усі постраждалі – чоловіки віком від 19 до 43 років. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на 08:34 двоє постраждалих перебувають у вкрай важкому стані, ще шість поранених – у важкому. Стан інших постраждалих оцінюють як середній та легкий.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття усім, хто втратив рідних і близьких під час терористичного російського удару. Світла пам'ять

Як прокоментувала трагедію "Нова пошта"

У компанії відразу відреагували на смертельний удар по терміналу. На офіційній сторінці "Нової пошти" наголосили, що співробітники не мали шансу встигнути добігти до укриття, адже сигнал повітряної тривоги пролунав за кілька секунд до удару.

Наразі всім постраждалим надається медична допомога, ми на зв'язку з лікарнями та сім'ями постраждалих. Та це, звісно, не поверне наших людей. Співчуваємо – кожному. Завтра (22 жовтня – 24 Канал) Нова пошта оголошує день трауру. Ми будемо працювати та вшановувати кожного загиблого героя Нової пошти. Кожного загиблого в цій війні,

– наголосили в компанії.

Слідчі фіксують черговий російський злочин

На місце ракетного удару відразу прибули правоохоронці та слідчі, які фіксують усі наслідки терористичного удару російської армії. В Офісі генпрокурора повідомили, що за фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, поєднаного з умисним вбивством.

Поліція спільно з прокуратурою документують усі наслідки чергового воєнного злочину російської армії.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора,

– наголосили в Офісі генпрокурора.