Станом на ранок 22 жовтня ще не було ідентифіковано тіло одного чоловіка, оскільки його дуже понівечила пожежа. Тепер стало відомо, що його особу вже вдалося встановити.

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Усі жертви ідентифіковані

Уввечері росіяни вдарили С-300 по терміналу "Нової пошти", унаслідок чого загинули шість працівників поштового сервісу. Останнім загиблим, якого вдалося ідентифікувати, був 30-річний житель Харкова, уродженець Кам'янки Дворічанської громади.

У поліції пояснили, що ДНК шостого загиблого порівняли порівняли з його батьком – отримали збіг. Батьки одразу не змогли впізнати сина, бо його тіло сильно обгоріло.