По состоянию на утро 22 октября еще не было идентифицировано тело одного мужчины, поскольку его сильно изуродовал пожар. Теперь стало известно, что его личность уже удалось установить.

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Все жертвы идентифицированы

Вечером россияне ударили С-300 по терминалу "Новой почты", в результате чего погибли шесть работников почтового сервиса. Последним погибшим, которого удалось идентифицировать, стал 30-летний житель Харькова, уроженец Каменки Двуречанской общины.

В полиции объяснили, что ДНК шестого погибшего сравнили с его отцом – получили совпадение. Родители сразу не смогли узнать сына, потому что его тело сильно обгорело.

Число раненых возросло

В Харьковской ОВА ранее сообщили, что самому младшему погибшему работнику "Новой почты" было всего 19 лет, самому старшему – 42.

22 октября днем стало известно, что количество раненых от ракетных обстрелов возросло до семнадцати человек. Еще один работник предприятия получил осколочные ранения – от госпитализации отказался.

В настоящее время состояние восьми пострадавших остается тяжелым, еще восьмерых – средней тяжести.

В полиции уточнили, что на момент "прилета" на территории терминала находились 22 человека.

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