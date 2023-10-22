Ввечері 21 жовтня ворог атакував село Коротич на Харківщині, у якому розташований термінал поштового сервісу. Наступного дня тимчасовий виконувач обов'язків начальника відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Олександр Кобилєв розповів про ідентифікацію тіл загиблих, – інформує 24 Канал.

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Жертви атаки на "Нову пошту"

За словами Кобилєва, експерти ідентифікували за зовнішніми ознаками тіла п'ятьох загиблих внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом.

Водночас тіло одного чоловіка станом на ранок 22 жовтня не було ідентифіковано через те, що його понівечила пожежа.

Тому слідчим та криміналістам потрібно провести відповідну ДНК-експертизу. Окрім того, встановити родичів усіх жертв цього удару.

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Зверніть увагу! Загалом відомо про 16 постраждалих. Половина з них перебуває у важкому стані в лікарні, а інша половина – у стані середньої тяжкості. Медики надають допомогу усім постраждалим.

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