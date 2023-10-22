Ввечері 21 жовтня стало відомо про цю атаку, внаслідок якої загинули люди. Ворожа пропаганда одразу почала волати в один голос, що це був не просто поштовий термінал, а "важливий логістичний центр" ЗСУ. Але через певний час окупанти зрозуміли, що треба міняти методичку.

Дивіться також Смертельний удар по терміналу "Нової пошти" під Харковом: все, що відомо про трагедію

Цинічні коментарі росіян щодо удару по "Новій пошті"

Власне, один з російських воєнних кореспондентів у своєму телеграм-каналі заявив, що Україна нібито використовує "Нову пошту" для перевезення військової техніки. Це, на його думку, мало б виправдати удар по одному з терміналів сервісу в Харківській області.

У Харкові пряме влучання в пошту. Здавалось би, до чого тут пошта? Там перевозять сухі пайки, медикаменти та… Військові техніку,

– йдеться у джерелі.



Російський воєнкор вигадав мотив для удару по "Новій пошті" / Скриншот з телеграму

Інший ворожий воєнкор заявив, що нібито ЗСУ використовували цей поштовий термінал як склад для розміщення боєприпасів, а вантажівки сервісу для транспортування снарядів на фронт.

Склади цієї логістичної компанії використовувались бійцями для розміщення боєприпасів, а вантажні автомобілі для їхнього перевезення,

– написав пропагандист.



Окупанти вигадують брехню щодо ураження поштового термінала / Скриншот з телеграму

Згодом методичка дещо змінилася. Сталося це після того, як зрадник нашої держави, що зараз переховується в Росії, Олег Царьов вигадав, що уламки ракети С-300 нібито не російської армії, а Збройних Сил України.

Досі не було доведено, що Росія застосовує ракети С-300. Міноборони (Росії – 24 Канал) стверджує, що руйнування, спричинені С-300, – це результат роботи українського ППО, коли ракета, що відпрацювала, падає на не військові об'єкти,

– заявив колаборант.

Варто сказати, що активне використання ворогом ракет С-300 неодноразово підтверджували і аналітики з Інститут вивчення війни, і український Генштаб, і авторитетні західні видання.



Зрадник Царьов звинуватив Україну в атаці на Харківщину / Скриншот з телеграму

До теми С-300 та С-400: у ЗСУ пояснили траєкторію та швидкість ракет, якими атакувала Росія

Зазначимо наостанок, що станом на ранок 22 жовтня відомо про 6 загиблих. Окрім того, 16 людей було поранено. Двоє з них перебуває у важкому стані в лікарні.

Експерти припускають, що ворог випустив ракету С-300 по Харківщині з території Бєлгородської області.