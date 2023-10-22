За наявною інформацією, всередині приміщення перебували співробітники "Нової пошти". Вони не встигли перейти до укриттів, адже між оголошенням повітряної тривоги і вибухами минула якась хвилина.

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Що відомо про жертв і постраждалих

Станом на 00:33 22 жовтня глава Харкавської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що 6 людей загинули внаслідок російської атаки. Ще 14 зазнали поранень. Він підкреслив, що всі вони – співробітники "Нової пошти", котрі перебували у приміщенні на момент ракетного удару.

Глава ОВА додав, що наймолодшому постраждалому 19 років, а найстаршому – 42. У них осколкові поранення, а також вибухові травми.

За наявною в Олега Синєгубова інформацією, серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків у тяжкому стані. За їхні життя борються медики. Вони отримують всю необхідну медичну допомогу.

Олег Синєгубов додав, що розбір завалів на місці прильоту триває.

З журналістами Суспільного поспілкувався співробітник "Нової пошти" Олексій Корнієнко. Він зазначив, що перебував у приміщенні термінала, коли ракета поцілила у будівлю. За його словами, він чув щонайменше один вибух, після чого пролунала повітряна тривога. Олексій Чубенко витягнув двох людей з осколковими пораненнями ніг.

У "Новій пошті" о 00:27 прокоментували атаку по Харківському інноваційному терміналу.

Щойно в нього влучила ракета. Є загиблі та поранені, зокрема важкі. У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до. Наразі всім постраждалим надається медична допомога, ми на зв'язку з лікарнями та сімʼями постраждалих. Та це, звісно, не поверне наших людей. Співчуваємо – кожному,

– зазначають у компанії.

Звернімо увагу! У "Новій пошті" 22 жовтня оголошують днем трауру. У компанії зазначають, що працюватимуть та вшановуватимуть кожного загиблого героя "Нової пошти" та кожного загиблого у війні, розв'язаній Росією.