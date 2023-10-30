Таким чином, кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по терміналу збільшилася до 7. Кілька днів тому у пресслужбі компанії повідомляли, що у реанімації перебувало 6 осіб.
Усе про ракетний удар Смертельний удар по терміналу "Нової пошти" під Харковом: все, що відомо про трагедію
Загиблому було лише 25 років
У компанії повідомили, що зранку 30 жовтня у лікарні загинув чоловік, який був на терміналі "Нової пошти" під Харковом у момент ракетного удару. Він став 7 жертвою цинічної та терористичної атаки Росії.
У "Новій пошті" уточнили, що загиблий – Максим Єфременко. Йому було лише 25 років.
Максим Єфременко став 7 жертвою ракетного удару по терміналу "Нової пошти" / Фото "Нова пошта"
Після тижневої боротьби за своє життя помер Максим. У нього був складний перелом плеча, через який він втратив багато крові. Лікарі провели йому кілька операцій. Стан був важким, але стабільним. Сьогодні зранку Максим помер,
– повідомили у "Новій пошті".
Кілька днів тому у компанії повідомляли, що після першої операції Максим був на штучній вентиляції легень. Чоловік прийшов до тями і йому зробили ще одну операцію, після чого – знову ввели в медикаментозний сон
У якому стані інші постраждалі
Нині у важкому стані в реанімації перебуває 5 осіб. Серед них – Євген, який перебуває у нейрохірургічній реанімації з черепно-мозковою травмою та пораненням легень. Нині постраждалий прийшов до тями, а медики формують йому план лікування. Тяжкі травми отримав і співробітник Максим. Він уже переніс кілька складних операцій – у нього вилучили уламки зі шлунку, печінки й кишківника. Також одна нога Максима роздроблена нижче коліна.
Ще один постраждалий – Євген. Він має численні пошкодження кінцівок та спини. Його стан оцінюють як стабільний.
Вісім співробітників "Нової пошти" нині лікуються вдома.