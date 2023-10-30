Таким чином, кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по терміналу збільшилася до 7. Кілька днів тому у пресслужбі компанії повідомляли, що у реанімації перебувало 6 осіб.

Усе про ракетний удар Смертельний удар по терміналу "Нової пошти" під Харковом: все, що відомо про трагедію

Загиблому було лише 25 років

У компанії повідомили, що зранку 30 жовтня у лікарні загинув чоловік, який був на терміналі "Нової пошти" під Харковом у момент ракетного удару. Він став 7 жертвою цинічної та терористичної атаки Росії.

У "Новій пошті" уточнили, що загиблий – Максим Єфременко. Йому було лише 25 років.



Максим Єфременко став 7 жертвою ракетного удару по терміналу "Нової пошти" / Фото "Нова пошта"

Після тижневої боротьби за своє життя помер Максим. У нього був складний перелом плеча, через який він втратив багато крові. Лікарі провели йому кілька операцій. Стан був важким, але стабільним. Сьогодні зранку Максим помер,

– повідомили у "Новій пошті".

Кілька днів тому у компанії повідомляли, що після першої операції Максим був на штучній вентиляції легень. Чоловік прийшов до тями і йому зробили ще одну операцію, після чого – знову ввели в медикаментозний сон

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Максима! Світла пам'ять

У якому стані інші постраждалі

Нині у важкому стані в реанімації перебуває 5 осіб. Серед них – Євген, який перебуває у нейрохірургічній реанімації з черепно-мозковою травмою та пораненням легень. Нині постраждалий прийшов до тями, а медики формують йому план лікування. Тяжкі травми отримав і співробітник Максим. Він уже переніс кілька складних операцій – у нього вилучили уламки зі шлунку, печінки й кишківника. Також одна нога Максима роздроблена нижче коліна.

Ще один постраждалий – Євген. Він має численні пошкодження кінцівок та спини. Його стан оцінюють як стабільний.

Вісім співробітників "Нової пошти" нині лікуються вдома.