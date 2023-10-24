Представники компанії розповіли виданню про стан потерпілих. Зазначають, що з ними та їх рідними підтримують постійний зв'язок.

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Ми постійно з ними на зв'язку. Спілкуємося з ними, їхніми рідними та лікарями, аби швидко надавати необхідну допомогу,

— зазначили представники компанії.

Що відомо про стан потерпілих

Унаслідок великої крововтрати через складний перелом плеча та стегна лікарі одному з постраждалих – Максиму Є. зробили складну операцію, він перебував на штучній вентиляції легень. Чоловік прийшов до тями і йому зробили ще одну операцію, після чого Максима знову ввели в медикаментозний сон. Його стан важкий, але стабільний.

Постраждалий Євген Х. – перебуває в нейрохірургічній реанімації з черепно-мозковою травмою та пораненням легень. Він був на штучній вентиляції легень та перебував у комі. Зараз Євген прийшов до тями, медики складають план лікування.

Ще один із працівників "Нової Пошти" – Максим В, переніс складну операцію з вилучення уламків зі шлунку, печінки та кишківника, його нога роздроблена нижче коліна.

Уламок зі шлунка також видалили й іншому працівнику – Євгену З, який має численні пошкодження кінцівок та спини уламками. Він у стабільному стані.

8 співробітників лікуються вдома

Ще 8 співробітників "Нової Пошти" отримали поранення середньої тяжкості. Двох із них батька та сина, перевезли на лікування до приватної клініки. Ще кілька співробітників отримали незначні ушкодження, вони не потребують госпіталізації та лікуються вдома.

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