Соответственно, количество погибших в результате российского ракетного удара по терминалу увеличилось до 7. Несколько дней назад в пресс-службе компании сообщали, что в реанимации находились 6 человек.

Все о ракетном ударе Смертельный удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом: все, что известно о трагедии

Погибшему было всего 25 лет

В компании сообщили, что утром 30 октября в больнице погиб мужчина, находившийся на терминале "Новой почты" под Харьковом в момент ракетного удара. Он стал 7 жертвой циничной и террористической атаки России.

В "Новой почте" уточнили, что погибший – Максим Ефременко. Ему было всего 25 лет.



Максим Ефременко стал 7 жертвой ракетного удара по терминалу "Новой почты" / Фото "Новая почта"

После недельной борьбы за свою жизнь скончался Максим. У него был сложный перелом плеча, из-за которого он потерял много крови. Врачи провели ему несколько операций. Состояние было тяжелым, но стабильным. Сегодня утром Максим умер,

– сообщили в "Новой почте".

Несколько дней назад в компании сообщалось, что после первой операции Максим был на искусственной вентиляции легких. Мужчина пришел в себя и ему сделали еще одну операцию, после чего – снова ввели в медикаментозный сон

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Максима! Светлая память

В каком состоянии другие пострадавшие

В настоящее время в тяжелом состоянии в реанимации находится 5 человек. Среди них – Евгений, который пребывает в нейрохирургической реанимации с черепно-мозговой травмой и ранением легких. В настоящее время пострадавший пришел в себя, а медики формируют ему план лечения. Тяжелые травмы получил и сотрудник Максим. Он уже перенес несколько сложных операций – у него удалили осколки из желудка, печени и кишечника. Также одна нога Максима раздроблена ниже колена.

Еще один пострадавший – Евгений. У него многочисленные повреждения конечностей и спины. Его состояние оценивают как стабильное.

Восемь сотрудников "Новой почты" сейчас лечатся дома.