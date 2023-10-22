Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 22:12 из-за угрозы применения баллистического вооружения. Через несколько минут в области прогремели мощные взрывы. Что известно о смертельном ударе по терминалу "Новой почты" – передает 24 Канал.

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Россия нанесла удар по терминалу "Новой почты"

О тревоге в Харьковской области сообщили в 22:12, а уже через минуту городской голова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремели мощные взрывы. Как стало известно впоследствии, российская армия нанесла удар по терминалу "Новой почты" в поселке городского типа Коротич, что под Харьковом. На момент террористической атаки на территории предприятия находились 22 человека, которые там работали.

Владимир Зеленский опубликовал жуткие кадры с последствиями циничной атаки россиян. Он подчеркнул, что враг в очередной раз нанес удар по гражданскому объекту.

Следует увеличивать давление на государство-террориста. Нужно каждый день отвечать на российский террор нашими результатами на передовой. Следует укреплять единение мира в противостоянии террору еще больше. И мы это делаем. России ничего не удастся достичь террором и убийствами. Конец для всех террористов один: ответственность за содеянное,

– заявил Президент Украины, комментируя ракетный удар по терминалу "Новой почты".

Россия нанесла удар по терминалу "Новой почты": смотрите видео

На место ракетного удара прибыли спасатели, начавшие ликвидировать последствия атаки. Как сообщили на утро 22 октября в ГСЧС, в результате вражеского удара произошло значительное разрушение здания терминала. На его территории вспыхнул пожар, охвативший площадь около 300 квадратных метров. Над ликвидацией пожара работали 47 спасателей, привлечено 9 единиц техники.

В результате российской атаки также повреждены 7 грузовиков и 2 полуприцепа.

Последствия атаки на терминал под Харьковом – больше в галерее

В Офисе генпрокурора сообщили, что, по предварительной информации, враг нанес удар по Харьковщине ракетами С-300, которые были запущены с территории Белгородской области. В полиции Харьковской области отметили, что специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки этих ракет на территории терминала.

Что известно о жертвах и пострадавших

Правоохранители сообщили, что на момент удара на территории терминала "Новой почты" было 22 сотрудника. К сожалению, погибли 6 человек, 16 получили ранения.

Известно, что все пострадавшие – мужчины от 19 до 43 лет. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 08:34 двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шесть раненых – в тяжелом. Состояние других пострадавших оценивают как среднее и легкое.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких во время террористического российского удара. Светлая память.

Как прокомментировала трагедию "Новая почта"

В компании сразу отреагировали на смертельный удар по терминалу. На официальной странице "Новой почты" подчеркнули, что сотрудники не имели шанса успеть добежать до укрытия, ведь сигнал воздушной тревоги раздался за несколько секунд до удара.

В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, мы на связи с больницами и семьями пострадавших. Но это, конечно, не вернет наших людей. Сочувствуем – каждому. Завтра (22 октября – 24 Канал) Новая почта объявляет день траура. Мы будем работать и чествовать каждого погибшего героя Новой почты. Каждого погибшего в этой войне,

– отметили в компании.

Следователи фиксируют очередное российское преступление

На место ракетного удара сразу прибыли стражи порядка и следователи, которые фиксируют все последствия террористического удара российской армии. В Офисе генпрокурора сообщили, что по факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины, сопряженного с умышленным убийством.

Полиция совместно с прокуратурой документирует все последствия очередного военного преступления российской армии.

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора,

– отметили в Офисе генпрокурора.