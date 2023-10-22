Один із постраждалих – співробітник компанії Руслан Атаманенко. У нього скалкове поранення ноги. Він розповів 24 Каналу, що ввечері 21 жовтня відпрацював на місці удару та пішов виконувати іншу роботу. Відомо, що росіяни били з Бєлгородської області.

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За його словами, сортувати посилки на місці удару завершили раніше – до 10 вечора. Хоча зазвичай, там працюють до 12 ночі.

Дивно, що ми так швидко це завершили і я встиг відійти в інший кінець термінала. Біля мене хлопці кричать: "Усі на вихід". І я теж побіг з пораненими. Потім помацав ногу, відчув, що щось не те,

– сказав Атаманенко.

Співробітник "Нової пошти" розказав, що загиблі в момент вибуху завантажували відправлення в автомобілі. Він зазначив, що це були звичайні посилки для цивільних. У відправленнях були, зокрема, шини та диски. Тобто те, що зазвичай купують в інтернет-магазинах.

"Дірочка у термобілизні. Це може бути й камінчик, і що завгодно. Його не витягнули поки що, адже він глибоко. Це шок. Я відчув біль вже коли ми до бомбосховища йшли", – зазначив Руслан Атаманенко.

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Який стан постраждалих

До лікарні з місця атаки доправили 16 поранених. З них 7 – у важкому стані.

2 з цих – вкрай важкі. Вони досі перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Всім 7 особам були проведені оперативні втручання і лапаротомії щодо проникаючих поранень черевної порожнини, грудної порожнини,

– сказав Руслан Врагов.

За словами медичного директора лікарні, складно прогнозувати щодо одужання двох людей, які перебувають у вкрай важкому стані.

"За ними ведеться щохвилини спостереження. Лікарі збирають консиліуми, вирішують, яке подальше лікування", – зазначив Врагов.

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