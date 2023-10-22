На кадрах, які з'явилися у мережі, видно сильний вибух, пише 24 Канал. У правому кутку ролика можна помітити дату відео 21 жовтня, яка збігається з днем ракетного удару. Також на відео є вантажівки з логотипом "Нової пошти".

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Росіяни вдарили по терміналу за допомогою С-300

Однак слід зазначити, що росіяни не вперше атакували термінал "Нової пошти" біля Харкова, тому відео потребує підтвердження офіційних осіб.

Ймовірний момент прильоту по терміналу "Нової пошти" біля Харкова: дивіться відео