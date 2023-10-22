На кадрах, появившихся в сети, виден сильный взрыв, пишет 24 Канал. В правом углу ролика можно заметить дату видео 21 октября, которая совпадает с днем ракетного удара. Также на видео есть грузовики с логотипом "Новой почты".

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Россияне ударили по терминалу с помощью С-300 с помощью С-300

Однако следует отметить, что россияне не впервые атаковали терминал "Новой почты" возле Харькова, поэтому видео требует подтверждения официальных лиц.

Вероятный момент прилета по терминалу "Новой почты" возле Харькова: смотрите видео