Унаслідок терористичного удару Росії по терміналу "Нової пошти" загинуло 6 людей та 16 зазнали поранення. Двоє поранених перебувають у вкрай важкому стані, а ще 6 – у важкому.

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Російський терор забрав життя 6 людей

Решта поранених – у стані середньої тяжкості та легкі.

Зазначимо, що ракетний удар відбувся близько 22:15. Ворог завдав ракетного удару з ЗРК С-300 по терміналу "Нової пошти" у смт Коротич Харківського району.

Унаслідок обстрілу будівля термінала зруйнована, а також сталася пожежа.

Ракетний обстріл термінала "Нової пошти": подробиці

Пізно ввечері 21 жовтня Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Через кілька хвилин у Харкові було чути вибухи.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник ("Генерал Марсель") повідомив, що Росія завдала удару по Харківщині з Бєлгорода із ЗРК С-300.

На ракетний терор відреагував президент Володимир Зеленський. Він опублікував моторошні кадри наслідків ракетного обстрілу. Глава держави наголосив, що росіяни мають відповісти за скоєне. Також кадри з наслідками обстрілу опублікували журналісти.

Наслідки обстрілу термінала "Нової пошти": дивіться відео