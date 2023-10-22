Унаслідок терористичного удару Росії по терміналу "Нової пошти" загинуло 6 людей та 16 зазнали поранення. Двоє поранених перебувають у вкрай важкому стані, а ще 6 – у важкому.
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Російський терор забрав життя 6 людей
Решта поранених – у стані середньої тяжкості та легкі.
Зазначимо, що ракетний удар відбувся близько 22:15. Ворог завдав ракетного удару з ЗРК С-300 по терміналу "Нової пошти" у смт Коротич Харківського району.
Унаслідок обстрілу будівля термінала зруйнована, а також сталася пожежа.
Ракетний обстріл термінала "Нової пошти": подробиці
- Пізно ввечері 21 жовтня Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Через кілька хвилин у Харкові було чути вибухи.
- Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник ("Генерал Марсель") повідомив, що Росія завдала удару по Харківщині з Бєлгорода із ЗРК С-300.
- На ракетний терор відреагував президент Володимир Зеленський. Він опублікував моторошні кадри наслідків ракетного обстрілу. Глава держави наголосив, що росіяни мають відповісти за скоєне. Також кадри з наслідками обстрілу опублікували журналісти.
Наслідки обстрілу термінала "Нової пошти": дивіться відео
- Під час обстрілу термінала "Нової пошти" всередині приміщення перебували співробітники компанії. Вони не встигли перейти до укриттів, адже між оголошенням повітряної тривоги і вибухами минуло вкрай мало часу.
- Співробітник "Нової пошти" Олексій Корнієнко розповів, що перебував у приміщенні термінала, коли ракета поцілила у будівлю. Він зазначив, що чув щонайменше один вибух, після чого пролунала повітряна тривога. Олексій Чубенко витягнув двох людей з осколковими пораненнями ніг.
- За даними Харківської ОВА, наймолодшому постраждалому 19 років, а найстаршому – 42.
- Рятувальники ліквідували наслідки ворожого ракетного удару під Харковом. Унаслідок обстрілу пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа.
- Також на об'єкті сталася пожежа на площі близько 300 "квадратів". Пожежу було ліквідовано о 00:14. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 47 чоловік особового складу ДСНС.