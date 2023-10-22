Как сообщили в Воздушных силах, российские военные запускали ракету типа Х-59. Противник также ночью атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед", передает 24 Канал.

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Использовали оккупированное Запорожье для пуска ракеты

В ночь на 22 октября россияне пытались атаковать территорию Украины беспилотниками и ракетой Х-59. В Воздушных силах отметили, что враг применил управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета Су-34, которую запустил с воздушного пространства временно оккупированных территорий Запорожской области.

Силами и средствами ПВО ракета типа Х-59 была сбита. Украинские защитники также ликвидировали 3 "Шахеда", которыми россияне пытались атаковать, а также 3 вражеских ударных беспилотника "Ланцет".

Кроме того, Воздушные силы в ночь на 22 октября также зафиксировали пуски 2 беспилотников неопределенного типа с северного направления. Также российская армия совершила восемь пусков ракет С-300 из Белгородской области и временно оккупированной части Донбасса.

Вместе с тем, в ОК "Юг" сообщили, что в течение суток враг использовал рекордное количество управляемых авиационных бомб. По словам Наталии Гуменюк, россияне запустили по территории Херсонской области 36 КАБ. Некоторые населенные пункты атаковали 2 – 4 авиабомбами. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Россияне атаковали "Шахедами" Хмельницкую область

В ночь на 22 октября оккупанты атаковали Хмельницкую область дронами-камикадзе "Шахед". Тревогу в области объявили около 3 ночи, длилась она почти час.

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал о деталях ночной атаки. Он сообщил, что в регионе ночью работала ПВО. По данным пострадавших, повреждения объектов гражданской или критической инфраструктуры нет.

"Спасибо ВСУ за оборону Хмельнитчины и Украины!" – поблагодарил Тюрин.