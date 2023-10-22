Як повідомили у Повітряних силах, російські військові запускали ракету типу Х-59. Противник також уночі атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед", передає 24 Канал.

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Використали окуповане Запоріжжя для пусків ракети

У ніч проти 22 жовтня росіяни намагалися атакувати територію України безпілотниками та ракетою Х-59. У Повітряних силах наголосили, що ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34, яку запустив із повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Силами та засобами ППО ракету типу Х-59 було збито. Українські захисники також ліквідували 3 "Шахеди", якими росіяни намагалися атакувати, а також 3 ворожі ударні безпілотники "Ланцет".

Крім того, Повітряні сили у ніч проти 22 жовтня також зафіксували пуски 2 безпілотників невизначеного типу з північного напрямку. Також російська армія запустила вісім пусків ракет С-300 з Бєлгородської області та тимчасово окупованої частини Донеччини.

Разом з тим, в ОК "Південь" повідомили, що протягом доби ворог використав рекордну кількість керованих авіаційних бомб. За словами Наталії Гуменюк, росіяни запустили по території Херсонської області 36 КАБ. Деякі населені пункти атакували 2 – 4 авіабомбами.

Росіяни атакували "Шахедами" Хмельницьку область

У ніч проти 22 жовтня окупанти атакували Хмельницьку область дронами-камікадзе "Шахед". Тривогу в області оголосили близько о 3-й ночі, тривала вона майже годину.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розвів про деталі нічної атаки. Він повідомив, що у регіоні вночі працювала ППО. Наразі даних щодо постраждалих, пошкодження об’єктів цивільної або критичної інфраструктури немає.

"Дякуємо ЗСУ за оборону Хмельниччини і України!" – подякував Тюрін.