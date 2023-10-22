У регіоні також працювали українські сили протиповітряної оборони. Зрештою ворожі безпілотники нашим захисникам вдалося знищити.

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Що відомо про атаку Хмельницької області "Шахедами"

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що область знову атакували росіяни своїми "Шахедами". Зокрема, ворожий обстріл успішно відбивали українські військові.

Наразі даних щодо постраждалих, пошкодження об'єктів цивільної або критичної інфраструктури немає,

– сказав Тюрін.

Він також подякував Збройним Силам України за оборону Хмельниччини й всієї нашої держави в цілому.

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Росія атакувала Україну безпілотниками й ракетами